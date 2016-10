Freiburg (dpa/lsw) - Die tot in Freiburg gefundene 19-Jährige ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Obduktion der Leiche habe zudem ergeben, dass die junge Frau ertrunken sei. Zu den näheren Umständen der Gewalttat wollte die Polizei unter Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst keine Angaben machen. Eine Joggerin hatte die Tote am Sonntagmorgen am Ufer des Flusses Dreisam entdeckt. Ein weißes Damenrad lag einige Meter entfernt im Gebüsch. Den Ermittlern zufolge hatte die 19-Jährige nach jüngsten Erkenntnissen zuvor eine Studenten-Party besucht und war mit dem Fahrrad auf dem Heimweg.

Anzeige