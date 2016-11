Winnenden (dpa/lsw) - Ein 24 Jahre alter Mann ist in der Nähe des Bahnhofes Winnenden (Rems-Murr-Kreis) von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unglücksfall in der Nacht zum Montag auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Bahnhof Winnenden und der Ziegeleistraße. Der Fahrer der S-Bahn hatte den Vorfall nicht bemerkt, erst der Zugführer einer nachfolgenden S-Bahn hatte den Leichnam an den Gleisen entdeckt und die Polizei verständigt. Warum sich der Mann in dem Gleisabschnitt aufhielt, ist bislang unklar. Die Beamten gehen von einem Unfall aus.

