Wäschenbeuren (dpa/lsw) - Ein 62-Jähriger ist am Montag bei Arbeiten an einem See tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mitarbeiter der Gemeinde Wäschenbeuren (Kreis Göppingen) Reinigungsarbeiten an den Zuläufen des Sonderbachsees durchgeführt. Dabei stürzte er aus noch ungeklärter Ursache in den See. Spaziergänger fanden ihn am Morgen. Seine Leiche sollte noch untersucht werden.

