Mannheim (dpa/lsw) - Falsch verstandene Tierliebe hat in Mannheim zum Tod zweier Bisons geführt - nun erließ die Stadt ein generelles Fütterungsverbot in den Wildgehegen im Dossenwald und am Karlstern. Schilder in verschiedenen Sprachen würden an den Gehegen auf die Sperre hinwiesen, teilte die Kommune mit. Zu Monatsbeginn waren am Karlstern zwei Bisonbullen tot gefunden worden. Experten in Karlsruhe zufolge starben die Tiere durch Überfütterung etwa mit Brot durch Besucher. Das Bisongehege ist 5,6 Hektar groß - etwa die Fläche von acht Fußballfeldern. Dort bestand eigentlich bereits ein Fütterungsverbot für Bisons, sagte ein Behördensprecher am Montag.

