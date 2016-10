Ludwigsburg (pol) - Die Beamten der Fachabteilung Umwelt und Gewerbe, Tel. 07142/405-0, suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Vorfall geben könnten der sich zwischen dem 06.10.2016 und dem 07.2016 in Neckarweihingen ereignete. Bislang unbekannte Täter malträtierten auf unbekannte Weise eine Katze auf einem belebten Spielplatz in der Hohenrainstraße und ließen diese schwer verletzt zurück. Die Katze wurde durch Passanten aufgefunden und in eine Tierarztpraxis gebracht. Die Amputation eines Fußes konnte jedoch nicht vermieden werden.

Anzeige