Esslingen (red) - Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes muss in der Region Stuttgart noch bis Mittag mit Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht zum Samstag fällt dann auch Schnee. Bis Samstagabend kann es zu 5 bis 10 cm Neuschnee kommen. Im Bergland ist mit 10 bis 20 cm, im Schwarzwald mit 20 bis 30 cm, in Staulagen auch bis 40 cm an Neuschnee bis Samstagabend zu rechnen.

Vor allem auf der Alb und im Schwarzwald sind im Laufe des Tages orkanartige Böen bis 110 km/h angesagt. In den Hochlagen des Südschwarzwaldes sind Orkanböen um 120 km/h möglich, auf exponierten Gipfeln extreme Orkanböen bis 150 km/h. Im weiteren Tagesverlauf schwächt sich der Wind allmählich ab.