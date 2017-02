Stuttgart (lsw)- Er soll versucht haben, sich der Terrormiliz IS in Syrien anzuschließen und dafür trotz Ausreiseverbots ohne Pass Baden-Württemberg verlassen haben. Ein 30-Jähriger steht deshalb vor Gericht. Ins Gefängnis muss er wegen einer psychischen Erkrankung vermutlich nicht.

Am Stuttgarter Landgericht hat gestern der Prozess gegen den Mann, der die deutsche und die französische Staatsbürgerschaft besitzt und zuletzt in Tübingen lebte, wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat begonnen.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war er im Sommer 2016 von Tübingen bis an die ungarische Grenze gereist, obwohl ihm sein Pass entzogen und eine Ausreise untersagt worden war. Der 30-Jährige wollte demnach nach Syrien reisen, um sich dort vom IS ausbilden zu lassen. Ziel sei es gewesen, am bewaffneten Kampf teilzunehmen und Menschen zu töten. Der Angeklagte kündigte gestern vor Gericht an, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Als Termin dafür bestimmte die Vorsitzende Richterin den 16. Februar. Dann soll auch die Beweisaufnahme beginnen. Dem Mann wird wegen der illegalen Ausreise auch ein Vergehen gegen das Passgesetz vorgeworfen.

Er gilt wegen einer psychischen Erkrankung allerdings als vermindert schuldfähig. Die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ist wahrscheinlich. Auch derzeit ist der Mann in einer Psychiatrie untergebracht. Laut Staatsanwaltschaft sind weitere schwere Straftaten von dem Beschuldigten zu erwarten. Er sei „für die Allgemeinheit gefährlich“, hieß es gestern.

Der Angeklagte zeigte zum Prozessauftakt keine erkennbaren Emotionen. Beim Betreten des Gerichtssaals verdeckte er sein Gesicht, um auf Fotos nicht erkannt zu werden. Wann ein Urteil gesprochen wird, ist bislang noch offen. Nach der Befragung des Mannes am 16. Februar sind vorerst noch drei weitere Prozesstermine geplant, der letzte von ihnen Ende März.

Erst Ende des vergangenen Jahres hatte das Oberlandesgericht in Stuttgart einen jungen Mann, der vorübergehend Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat war, zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt.