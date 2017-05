Stuttgart (lsw) - Ein wegen Terrorkampfs in Syrien Beschuldigter hat sich vor dem Oberlandesgericht Stuttgart als Opfer dargestellt. In seiner Heimat soll er sich an Kampfeinsätzen des Al-Kaida-Ablegers Dschabhat al-Nusra beteiligt haben. Unter Zwang, wie sein Anwalt gestern sagte. Der 25-Jährige habe die erste Möglichkeit zur Flucht nach Europa genutzt. Er habe seine Heimatstadt gegen die Terrormiliz IS schützen wollen, sagte der Angeklagte. Die Anklage lautet unter anderem auf Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung. In den Jahren 2013 und 2014 soll er auch an Kampfeinsätzen beteiligt gewesen sein. Auch Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontroll­gesetz werden ihm vorgeworfen. Beide Terrorvereinigungen kämpfen gegen das syrische Regime, aber auch gegeneinander. Die Terroristen der Dschabhat al-Nusra werden mit 1500 Anschlägen und 8700 Toten in Verbindung gebracht.

Anzeige

Hungerstreik „ein Fehler“

Der Mann sitzt seit September in Untersuchungshaft. Er war 2015 nach Deutschland gekommen und hatte Asyl beantragt. Nach seiner Verhaftung trat er in Hungerstreik, was er rückblickend als Fehler bezeichnete. Er sei nach Deutschland gekommen, um ein Leben in Freiheit zu führen - und plötzlich sei er ins Gefängnis gekommen. Die Idee zum Hungerstreik habe er bekommen, als er im Fernsehen einen Bericht über zwei Inhaftierte gesehen habe, die so auf freien Fuß gekommen seien. Eine Rückkehr nach Syrien komme für ihn nicht infrage. Syrien habe er vergessen, Deutschland sei jetzt seine zweite Heimat. Er wolle sich zum Pfleger ausbilden lassen. „Den Menschen zu helfen, macht mich glücklich.“