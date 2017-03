Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz leichter Verluste bleibt SWR3 der beliebteste Radiosender in Baden-Württemberg. Das Programm wird von Montag bis Freitag jede Stunde im Schnitt von 626 000 Menschen im Südwesten gehört. Im vergangenen Sommer lag die Zahl noch bei 634 000 Hörern. Das geht aus der am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Media-Analyse (MA) hervor. Bundesweit sind es mehr als eine Million Hörer pro Stunde. Für die Hochrechnung wurden deutschlandweit mehr als 69 000 deutschsprachige Menschen (ab zehn Jahren) nach ihren Lieblingssendern gefragt. Auf den Plätzen zwei und drei in Baden-Württemberg folgen SWR4 BW mit 474 000 Hörern und leichten Verlusten sowie SWR1 BW mit 386 000 Hörern und leichten Gewinnen.

