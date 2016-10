Am Wochenende war der sogenannte Supervollmond am Himmel zu sehen.

Kreis Göppingen (red) - Am Wochenende war der sogenannte Supervollmond am Himmel zu sehen. Durch das herrliche Wetter war das Naturschauspiel am Rand der Schwaebischen Alb gut zu sehen. Die Distanz zwischen Erde und Mond beträgt an diesem Tag circa 50 000 km. Die nächste Chace eines Supermondes wird am 14 November sein.