Der Mond in Berlin in der Nacht zum 15. November 2016

Der Mond in Berlin in der Nacht zum 15. November 2016 Foto: dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit ein bisschen Glück haben Himmelsgucker in der Nacht zum Dienstag im Südwesten einen Blick auf den Supermond erhaschen können. Trotz anhaltenden Hochnebels und zum Teil dichten Wolkenfeldern sei der übergroße Erdtrabant an einigen Orten sichtbar gewesen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart. Die besten Chancen auf einen Blick auf das Himmelsspektakel hatten Abendspaziergänger demnach bereits am frühen Montagabend in den nördlichen Landesteilen. Dort war der Himmel bis Mitternacht weitgehend wolkenlos. Der Vollmond kam zuletzt auf seiner Umlaufbahn der Erde besonders nah und erschien dadurch deutlich größer als sonst.