Berlin/Stuttgart (dpa/lsw) - Der baden-württembergische Arbeitgeberverband Südwestmetall hat Parteien im Dezember erneut mit Großspenden bedacht. Die CDU bekam wie im vergangenen Jahr 150 000 Euro, die Grünen erhielten 110 000 Euro und die SPD 60 000 Euro, wie der Verband am Montag mitteilte. Die FDP erhielt in diesem Jahr mit 110 000 Euro 10 000 mehr als im Vorjahr. Auch der Autobauer Daimler ließ den Parteien der großen Koalition im Bund wieder Geld zukommen. Bereits im Mai erhielten SPD und CDU von dem Konzern jeweils 100 000 Euro. Die Grünen, CSU und FDP erhielten wie im Vorjahr jeweils 40 000 Euro. Der Maschinenbauer Trumpf mit Sitz in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) spendete der CDU schon im Januar 75 000 Euro.

Veröffentlicht werden laut Parteiengesetz Spenden, die im Einzelfall 50 000 Euro übersteigen. Genaueren Aufschluss über Zuwendungen von Firmen und Privatleuten und damit über das gesamte Spendenaufkommen eines Jahres geben erst die Rechenschaftsberichte der Parteien.

