Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz Niedrigzinsen hat die Südwestbank ihre Geschäfte im vergangenen Jahr deutlich ausgebaut. Das Betriebsergebnis vor Steuern kletterte nach vorläufigen Zahlen um fast ein Viertel auf 78,8 Millionen Euro, wie das Institut am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Auch der Zinsüberschuss stieg um 23,5 Prozent auf 159,6 Millionen Euro. Das sei im Wesentlichen auf hohe Ausschüttungen des Ende 2013 von den Eigentümern in die Bank eingebrachten Beteiligungsportfolios zurückzuführen.

Die Südwestbank mit gut 650 Mitarbeitern ist spezialisiert auf den Mittelstand und vermögende Privatkunden. Dabei konnten die Kundeneinlagen 2016 nur leicht auf 5,6 Milliarden Euro gesteigert werden. Die Südwestbank hatte im vergangenen Jahr für Firmenkunden Strafzinsen für hohe Anlagesummen ab drei Millionen Euro eingeführt.

Besonders gut liefen die Geschäfte in der Vermögensverwaltung, wo die Südwestbank Anfang 2017 die Milliardengrenze überschritt. Im vergangenen Jahr schaffte das Institut noch ein Plus von 14 Prozent auf 969 Millionen Euro. „Wir rechnen hier auch für 2017 mit zweistelligen Wachstumszahlen“, erklärte Bank-Chef Wolfgang Kuhn.

Für die Zukunft rechnet Kuhn mit einem moderateren Wachstum. Denn das Beteiligungsportfolio, das zuletzt für das starke Wachstum verantwortlich war, sei Anfang 2017 veräußert worden. Es dürfte sich aber 2017 noch einmal positiv auf das Ergebnis auswirken.

Anzeige