Ulm/Stuttgart (lsw) - Die Diskussion um einen Wandel des Arbeitszeitgesetzes setzt sich auch auf Landesebene fort. ­Baden-Württembergs Handelsverband sieht die Arbeitszeit-Regeln auch nach Änderungsplä­nen der Bundesregierung als Hemmschuh für Arbeitgeber und Beschäftigte. CDU-Landeschef Thomas Strobl sprach sich für eine Flexibili­sierung aus. Die Gewerkschaften hingegen warnen vor Entgrenzung.

„Der technische Fortschritt hat die Arbeitswelt stark verändert, also müssen sich auch die Regeln stark ändern“, sagte der Präsident des Handelsverbands, Hermann Hutter. Durch den Anstieg des Online-Vertriebs seien beispielsweise mehr Home-Office-Arbeitsplätze möglich. „Unsere Mitarbeiter wollen flexibel arbeiten - eine starre Ruhezeit-Vorgabe von elf Stunden am Stück ist nicht mehr zeitgemäß.“ Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) hatte kürzlich angekündigt, bisherige ­Arbeitszeitregeln zwar etwas zu lockern. Zugleich will sie aber an Ruhezeiten und Dokumentationspflichten für bestimmte Branchen festhalten.

Ruhezeit von elf Stunden nötig

Das stößt auf Unverständnis bei Hutter. „Bei manchen Mitarbeitern weiß ich gar nicht, wann genau und wo sie arbeiten - es kommt auf die Leistung an, nicht auf Ort und Zeit“, sagt Hutter. Als Beispiel nannte er eine Mitarbeiterin, die nachmittags ihre Kinder von der Schule oder vom Sport abhole und dafür abends weiterarbeite. CDU-Landeschef Thomas Strobl unterstützte die Forderung nach flexibleren Arbeitszeitregelungen. „Wir müssen auf eine sich nachhaltig verändernde Arbeitswelt eingehen“. Digitalisierung, Mobilität, Arbeit an verschiedenen Orten und in weltweiter Vernetzung seien längst nicht mehr nur Themen in Konzernen, sondern beträfen auch den Mittelstand. „Unsere Arbeitszeitgesetzgebung ist Beton - wir brauchen mehr Flexibilität.“

Laut Bundesgesetz ist aber eine Ruhezeit von elf Stunden nötig, zudem darf ein Mitarbeiter nicht mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten. Hutter sagte: „Die technischen Möglichkeiten geben dem Arbeitnehmer ein Mehr an Freiheit - diese Freiheit aber wird durch den Gesetzgeber aber leider wieder eingeschränkt.“ Auch in anderen Branchen spricht man sich für mehr Freiheit aus. „Die Arbeitswelt hat sich komplett geändert“, sagt Südwestmetall-Chef Stefan Wolf. „Das straffe Korsett mit acht Stunden geht völlig an der Realität vorbei.“ Das Weißbuch von Nahles sei ein erster Ansatz. Dabei ist Wolf für einen stärker leistungsorientierten Ansatz. „Ich bin Verfechter einer hohen Eigenverantwortlichkeit“, sagte er. „Es geht immer darum, Regelungen zu finden, die nicht in persönliche Freiheiten eingreifen.“

Verdi: Belastung gestiegen

Bei den Gewerkschaften gibt es Bedenken. „Andrea Nahles hat in ihrem Weißbuch Experimentierräume vorgeschlagen“, sagte IG-Metall-Landeschef Roman Zitzelsberger. Diese bräuchten als Grundlage einen Tarifvertrag und seien zunächst auf zwei Jahre befristet. „Wenn darin Arbeitszeitthemen wie Pausen und Ruhezeiten in Frage gestellt werden, muss es zudem eine wissenschaftliche Begleitung geben.“ Verdi-Landeschef Martin Gross fürchtet eine zunehmende Entgrenzung der Arbeit. „Die Menschen checken außerhalb der Arbeitszeit abends oder frühmorgens ihre E-Mails, sind immer online für die Arbeit.“ Die Belastung sei durch die Technik gestiegen, nicht gesunken. „Die Beschleunigung führt zu einer immensen Arbeitsbelastung.“ Gross rechnet durch die Öffnung des Arbeitszeitgesetzes mit einem Anstieg der Belastung und ist für strenge Grenzen: „Ab gewissen Zeiten sollte man gar keine E-Mails mehr verschicken müssen als Arbeitnehmer, etwa abends oder frühmorgens.“ Das Arbeitszeitgesetz drohe, zum Treiber von Entgrenzung zu werden. Arbeit müsse bezahlt werden - im Moment sei der mobile Arbeitseinsatz abends oder morgens in aller Regel kostenlos für die Arbeitgeber. „Sobald das bezahlt werden muss, haben die Arbeitgeber ein Interesse daran, die Zusatzarbeit in Bahnen zu lenken.“