Stuttgart (dpa/lsw) - Immer mehr Menschen steigen aufs Rad - das ist eines der Ergebnisse einer Studie zur Radverkehrsförderung in Baden-Württemberg. Innerhalb von fünf Jahren sei die Zahl der Radfahrer in elf ausgewählten Städten und drei Landkreisen um durchschnittlich 35 Prozent gestiegen, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Stuttgart mit. „In den Großstädten Stuttgart, Karlsruhe und Freiburg haben sich die Werte an einigen Zählstellen sogar verdoppelt“, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) der Mitteilung zufolge. Gezählt wurde bei dieser ersten sogenannten Wirkungskontrolle in der Zeit zwischen 2009 bis 2014.

Laut der vom Ministerium in Auftrag gegebenen Studie hapert es im Südwesten aber noch an radfreundlich gestalteten Straßenkreuzungen oder auch an Fahrradparkplätzen. Kommunen, die beispielsweise an Bahnhöfen oder Haltestellen solche Plätze schaffen wollten, könnten von einer Landesförderung profitieren, betonte Hermann weiter. „Die Ergebnisse der Wirkungskontrolle sind für uns ein Ansporn“, sagte er. Das Land hat sich mit einer „Radstrategie“ die systematische Förderung des Radverkehrs auf die Fahnen geschrieben.

