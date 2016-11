Freiburg (dpa/lsw) - Aus Protest gegen die von der Landesregierung geplanten Studiengebühren für internationale Studenten gehen am Samstag (14 Uhr) in Freiburg Studierende der dortigen Universität auf die Straße. Mit einem Demonstrationszug und einer Protestkundgebung in der Innenstadt machen sie mobil gegen die für das Wintersemester 2017/2018 vorgesehene landesweite Einführung der Gebühren. Diese sollen für Studenten gelten, die für das Studium aus einem Land außerhalb der Europäischen Union kommen. Im Gespräch sind 1.500 Euro pro Semester. Aufgerufen zu dem Protest haben Studentenvertreter. Sie rechnen mit bis zu 200 Teilnehmern.

