Freiburg (dpa/lsw) - Nach rund zwei Tagen haben die Besetzer des Audimax der Freiburger Universität ihren Protest beendet. „Wir haben am Freitagmorgen im Plenum besprochen, dass wir die Besetzung auflösen“, sagte ein Sprecher der Studentengruppe. Am Freitagvormittag begannen die noch rund 70 verbliebenen Besetzer damit, den Hörsaal aufzuräumen. Ein Konzert der studentischen Akademischen Orchester Freiburg und Bern sollte am Freitagabend im Audimax wie geplant stattfinden können.

Wie der Sprecher der Besetzergruppe mitteilte, seien viele Studierende enttäuscht, dass das Rektorat kein Interesse habe, mit den Studenten zu verhandeln. Mit der Besetzung hatten sie seit dem Mittwochabend gegen die von der grün-schwarzen Landesregierung geplanten Studiengebühren für Studenten aus Nicht-EU-Ländern und für das Zweitstudium protestiert. Mit dem Ende des Protests wollen sich die Studenten jedoch nicht zufriedengeben. „Es wird weitere Aktionen geben“, kündigte der Sprecher an. Es werde überlegt, ob und wann wieder Besetzungen stattfinden.

