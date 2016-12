Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin sieht der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) Nachholbedarf bei den Sicherheitsbehörden. „Wir werden uns noch intensiver mit den Personen beschäftigen, die von den Sicherheitsbehörden als Gefährder eingestuft werden“, sagte Strobl am Donnerstag nach Angaben einer Ministeriumssprecherin. „Die Sicherheitsbehörden brauchen zusätzliche Handlungsmöglichkeiten. Hier müssen wir nachjustieren“, meinte der Minister.

Außerdem bekräftigte er seine Forderungen nach rigoroseren Abschiebungen: Wer als Asylbewerber seine Identität verschleiere, solle konsequent mit der Rücknahme des Antrags belangt werden. Das begründe dann eine Pflicht zur Ausreise.

Der gesuchte Tatverdächtige aus Tunesien war den Behörden seit einiger Zeit als so bezeichneter islamistischer Gefährder bekannt. Zum Stand der Ermittlungen wollte sich am frühen Abend in Karlsruhe (18.00 Uhr) eine Sprecherin des Generalbundesanwalts äußern.

„Es geht darum, eine mutmaßlich höchst gefährliche Person ausfindig zu machen und festzusetzen“, sagte Strobl. Der Minister erklärte, dass er nichts sagen werde, was die Ermittlungen gefährden könne. Strobl, der auch CDU-Bundesvize ist, warnte vor vorschnellen politischen Schlussfolgerungen. „Wir warten die Ermittlungen ab und ziehen auf der Grundlage von Ergebnissen und Erkenntnissen unsere Schlüsse: faktenbasiert, schnell und konsequent.“

