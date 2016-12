Stuttgart (dpa/lsw) - Videoüberwachung bringt nach Ansicht von Innenminister Thomas Strobl (CDU) mit relativ geringem Aufwand ein deutliches Plus an Sicherheit. „Videoüberwachung hilft nicht nur Straftaten aufzuklären, Videoüberwachung schreckt auch ab und verhindert Straftaten“, sagte er am Dienstag in Stuttgart. Es sei ein gutes Signal, dass der Bund den Weg frei gemacht habe dafür.

Der Berliner Anschlag sei ein Beispiel dafür, dass mit Videoüberwachung schnellere Aufklärung möglich wäre. Mit mehr Aufnahmen vom Tatort hätte demnach vielleicht schnell etwas über die Flucht des Täters gesagt werden können.

Die Weigerung des Berliner Senats, die Videoüberwachung auszuweiten, sei „geradezu absurd“, kritisierte Strobl. „Der Punkt ist: Rot-Rot-Grün will ein wichtiges, wertvolles Instrument für mehr Sicherheit aus ideologischen Gründen links liegen lassen.“ Bei der Abwägung zwischen Datenschutz und Sicherheit müsse letztere ganz viel Gewicht haben, sagte Strobl.

Eine Zusammenstellung aller installierten Videoüberwachungen im öffentlichen Raum hat das Stuttgarter Innenministerium nach eigenen Angaben nicht. Die Polizei setze bei großen Veranstaltungen verstärkt mobile Überwachung ein, hieß es.

Anzeige