Von Hermann Neu





Stuttgart - Innenminister Thomas Strobl (CDU) plant offenbar die Aufrüstung der Spezialkräfte der Polizei für Fälle schwerer Kriminalität sowie bei Terrorakten. Das Konzept, bei dem es auch um die Anschaffung von Explosivwaffen geht, um den Weg etwa zu verschanzten Terroristen freizusprengen, wird in den Regierungsfraktionen debattiert. Die Zustimmung der Grünen ist unsicher. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) verweist auf den Abstimmungsprozess in der Koalition.

Anzeige

Strobl sagte gestern in Stuttgart, in seinem Konzept gehe es um eine ganze Reihe von Punkten, unter anderem um den Kampf gegen sogenannte Gefährder, also Menschen, denen die Behörden Anschläge zutrauen. Die Polizei müsse nicht nur in der Lage sein, gegen schwere Kriminalität einzuschreiten. Es gehe auch darum, schon im Vorfeld Attentate zu verhindern und Gefahren zu minimieren. Die Anschaffung von Sprengwaffen bestätigte Strobl nur indirekt. Wenn überhaupt, dann kämen solche Waffen nur bei Spezialeinheiten wie dem Kommando Einsatz für ganz bestimmte Situationen in Frage, sagte der Minister.

Anzeige

Es gehe darum „die Möglichkeiten für Sicherheitskräfte zu verbessern“, sagte der Minister. Ganz sicher werde es „so nicht sein, dass alle Streifenpolizisten mit Handgranaten um sich werfen“. Wenn das Konzept in den Fraktionen so weit sei, werde man es als gemeinsames Projekt vorstellen. Kretschmann sprach von einem Abstimmungsprozess in den Fraktionen. Zum Schluss müsse der Koalitionsausschuss entscheiden. Weiter wollte der Regierungschef das Vorhaben nicht kommentieren. Es sei „nicht hilfreich“, wenn er dies schon während des Abstimmungsverfahrens tue, sagte Kretschmann.

Laut dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Grünen im Landtag, Uli Sckerl, ist der Entwurf noch nicht mit den Grünen abgestimmt. „Insgesamt handelt es sich um einen Gesetzentwurf, der weitgehende Eingriffsbefugnisse für die Polizei vorsieht. Das ist in der Qualität neu“, sagte Sckerl der dpa in Stuttgart. Die Grünen wollten die Pläne gründlich prüfen. Laut Sckerl ist in dem Entwurf geplant, Polizisten mit Sprengstoffen auszustatten, damit sie sich im Extremfall den Weg zu verschanzten Terroristen freisprengen können. Dieser Punkt gehöre zu den Dingen, die nicht im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vorgesehen seien.

Die Pläne sehen den weiteren Angaben zufolge auch die Einführung der „Quellen-TKÜ“, das Abhören von Internet-Kommunikation vor der Verschlüsselung vor. Dabei geht es um gespeicherte Verbindungsdaten, die zeigen könnten, wer wann und wie lange mit wem kommuniziert hat. Das Land will bei Gefährdern Zugriff auf diese Daten. Laut Sckerl ist das für die Grünen ein kritischer Punkt. Das Verfassungsgericht prüft derzeit das Bundesgesetz derzeit prüft. Es müsse eine Entscheidung aus Karlsruhe vorliegen, bevor die Vorratsdatenspeicherung im Südwesten angewandt werde, sagte Sckerl.

Weiter soll es im Land künftig die Möglichkeit geben, dass Gefährder mit elektronischen Fußfesseln überwacht werden. Auch die Online-Durchsuchung soll laut bereits früher von der Koalition vorgestellten Plänen eingeführt werden. Ermittler bekommen damit verdeckten Zugriff auf fremde Computer. Hinzu kommt die intelligenten Videoüberwachung an Kriminalitätsschwerpunkten und bei gefährdeten Objekten. Damit können etwa am Boden liegende Verbrechensopfer oder potenziell gefährliche Gegenstände wie herrenloses Gepäck, in dem eine Bombe sein könnte, entdeckt werden.