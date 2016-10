Buchen/Stuttgart (dpa/lsw) - Innenminister Thomas Strobl will die Kriterien für die Soforthilfe nach Unwettern überarbeiten. Ein entsprechendes Konzept werde er in Kürze vorlegen, kündigte er bei einer Versammlung des Landesfeuerwehrverbandes in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) an. „Die Soforthilfen müssen schnell, pragmatisch anwendbar und solidarisch sein, damit sie ihren Namen verdienen“, erklärte Strobl laut Mitteilung vom Sonntag. Die schweren Unwetter in diesem Jahr hätten gezeigt, dass lokal auftretende Schäden von den bestehenden Regelungen nicht erfasst seien.

