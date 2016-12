Mannheim (dpa/lsw) - Ein Streit zwischen Hundebesitzern beim Gassi gehen ist in Mannheim eskaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll eine 26-Jährige mit ihrem Chihuahua am Mittwochabend von dem Labrador eines Pärchens angefallen worden sein. Nachdem sie von der 34 Jahre alten Besitzerin noch beleidigt wurde, flüchtete sie nach Hause. Der Freund der 26-Jährigen soll daraufhin mit einem Messer bewaffnet auf das Pärchen losgegangen sein. Zudem soll er laut der Polizei gedroht haben, die 34-Jährige und den Labrador „abzustechen“. Der attackierte Labrador-Besitzer soll den Angreifer daraufhin mit Pfefferspray besprüht und mit seiner Freundin geflüchtet sein. Da sich die Aussagen der beiden Pärchen widersprechen, konnte die Polizei den genauen Hergang nicht klären.

