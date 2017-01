Die Zeppelin-Statue in Friedrichshafen erinnert an den Stifter. dpa

Friedrichshafen (lsw) - Der Streit um die Stiftung des Luftschiffpioniers Graf Ferdinand von Zeppelin muss möglicherweise in einem jahrelangen Gerichtsverfahren ausgefochten werden.

Sein Nachfahre Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin reichte gestern Klage ein, wie der von ihm beauftragte Anwalt mitteilte. Er will erreichen, dass die Stiftung nicht in der Hand der Kommune bleibt. Die Stadt Friedrichshafen am Bodensee äußerte sich aber zuversichtlich, dass sie weiterhin über die Zeppelin-Stiftung verfügen kann.

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums Tübingen, den Antrag auf Restitution der millionenschweren Stiftung durch Friedrichshafen zurückzuweisen. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen muss nun zunächst prüfen, ob die Klage akzeptiert wird. Der Luftschiffbauer hatte seine Stiftung 1908 gegründet. Die Übertragung 1947 an Friedrichshafen sei unrechtmäßig, erklärte Brandenstein-Zeppelin. Er wolle die Stiftung mit dem damaligen Zweck wiederbeleben, die Luftfahrt zu fördern. Stadtsprecherin Monika Blank erklärte, Rechtsexperten seien der Meinung, „dass Albrecht von Brandenstein-Zeppelin auch im verwaltungsgerichtlichen Verfahren gegen die Entscheidung des Regierungspräsidiums unterliegen wird“.