Freiburg (dpa) - In dem seit Jahren dauernden Streit um eine neue Gebührenordnung für Ärzte sehen sich die Mediziner auf der Zielgeraden. Die Verhandlungen innerhalb der Ärzteschaft stehen kurz vor dem Abschluss, sagte der Vorsitzende des Spitzenverbandes der Fachärzte Deutschlands, Dirk Heinrich, in Freiburg der Deutschen Presse-Agentur. Es sei gelungen, Lösungen zu formulieren. „Wir stehen nun vor einem Konzept, das von der Ärzteschaft gemeinsam getragen werden kann.“ Vom Deutschen Ärztetag, der an diesem Dienstag in Freiburg startet, müsse ein Signal der Geschlossenheit ausgehen. Durch die Reform sollen die Honorare unterm Strich um 5,8 Prozent steigen.

