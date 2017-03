Hayingen/Reutlingen (dpa/lsw) - Der Streit um ein buntes Haus im Alb-Städtchen Hayingen geht weiter: Es sei bislang kein Kompromiss zwischen der Stadt und dem Eigentümer gefunden worden, sagte ein Sprecher des zuständigen Landratsamtes in Reutlingen. Es seien Gespräche mit beiden Seiten geführt worden, dabei sei aber keine Einigung erzielt worden. Der Eigentümer des Hauses hatte das Gebäude im vergangenen September in Rot, Gelb und Orange bemalt. Die Kommune will jedoch, dass er die Fassade mit einer unauffälligeren Farbe überstreicht, da die leuchtende Farbe nicht zum Stadtbild passe. Hayingen hatte die Angelegenheit der Baurechtsbehörde beim Landratsamt zur Beurteilung vorgelegt. Das Verfahren werde nun weitergeführt, sagte der Sprecher der Behörde. Wann es eine Entscheidung gebe, sei aber noch nicht absehbar.

