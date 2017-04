Stuttgart (lsw) - Die FDP im Landtag will die von einer Expertengruppe vorgeschlagenen Nachjustierungen an der Polizeireform rasch umgesetzt wissen - und hat sich damit bei Grün-Schwarz einen Korb geholt. Dem Prinzip der FDP „erst handeln, dann denken“ werde man nicht folgen, sagte der CDU-Innenpolitiker Thomas Blenke gestern in Stuttgart. FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hatte die Koalition mit der Frage konfrontiert: „Stellen Sie die notwendigen Ressourcen für die Sicherheit der Bevölkerung bereit?“ Auch der Innenexperte der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl, machte klar, dass die Empfehlungen angeschaut werden müssten. „Wir machen doch keine Hasardeurpolitik, die mal schnell sagt, das machen wir so.“ Die FDP übe sich in „Dauermäkelei“.

Bei der im Januar 2014 in Kraft getretenen Polizeireform wurden die vier Landespolizeidirektionen Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen mit 37 Polizeipräsidien und -direktionen zu zwölf regional zuständigen Polizeipräsidien verschmolzen. Ziel war, die Polizei vor Ort zu stärken, ein Plan, der selbst nach Einschätzung der verantwortlichen grün-roten Vorgängerregierung noch nicht aufgegangen ist.

Eine Gruppe mit Ministeriumsvertretern wird bis Ende Mai Ratschläge erarbeiten, welche der mehr als 30 Empfehlungen umzusetzen sind. Das von den Fachleuten favorisierte Modell mit 14 statt wie bisher zwölf Polizeipräsidien würde ein Plus von mindestens 120 Stellen und 30 Millionen Euro für Investitionen bedeuten.