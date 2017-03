Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld hat sich auch auf den Stuttgarter Flughafen ausgewirkt. Wie eine Sprecherin des Flughafens am Freitag sagte, fallen insgesamt 30 Flüge aus. Betroffen seien die Airlines Eurowings und Air Berlin, die beide von Stuttgart nach Tegel fliegen. Die Ausfälle begannen demnach mit dem Betriebsbeginn des Flughafens und ziehen sich über den ganzen Freitag.

Hintergrund der Arbeitsniederlegungen ist der andauernde Tarifstreit zwischen Verdi und dem Forum der Bodenverkehrsdienstleister, in dem die an den Flughäfen tätigen Unternehmen organisiert sind.

Die Stuttgarter Flughafen-Sprecherin riet, dass sich Passagiere mit ihren Airlines in Verbindung setzen sollen, bevor sie zum Stuttgarter Flughafen fahren. Fluggäste der betroffenen Fluggesellschaften könnten ihre elektronischen Tickets für Flüge innerhalb Deutschlands in einen Reisegutschein der Deutschen Bahn umwandeln lassen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Anzeige