Stuttgart (dpa/lsw) - Tüten gegen Tretminen: Immer mehr Städte im Südwesten setzen im Kampf gegen Hundehaufen auf Spenderboxen für Kotbeutel. Woher die Tüten kommen und wer sie in die Aufsteller packt, wird allerdings ganz unterschiedlich gehandhabt, wie eine dpa-Umfrage ergab. In Mannheim etwa gibt es inzwischen 198 ehrenamtliche Paten, die 227 Boxen damit bestücken. In Stuttgart sind die Zahlen ähnlich. Karlsruhe setzt indes stärker auf die Ausgabe der Beutel in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen, während Freiburg einen Sponsor für die Tüten an Land gezogen hat. Auch die Bußgelder für tierische Tretminen sind demnach alles andere als einheitlich.

Ein Überblick aus dem aktuellen Bußgeldkatalog

Baden-Württemberg: 25 bis 150 Euro

Bayern: 20 bis 150 Euro

Berlin: 35 Euro

Brandenburg: 10 bis 20 Euro

Bremen: 35 bis 70 Euro

Hamburg: 30 bis 100 Euro

Hessen: 20 Euro

Mecklenburg-Vorpommern: 10 bis 20 Euro

Niedersachsen: 50 bis 100 Euro

Nordrhein-Westfalen: 10 bis 100 Euro

Rheinland-Pfalz: 10,23 bis 25,56 Euro

Saarland: 10 bis 30 Euro

Sachsen: 10 bis 100 Euro

Sachsen-Anhalt: keine Angaben

Schleswig-Holstein: 10 bis 20 Euro

Thüringen: 20 Euro