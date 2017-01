Von Jürgen Ruf





Offenburg - Franz Burda trug den Namen seines Vaters. Doch in die Fußstapfen des großen deutschen Verlegers und Gründers des Medienkonzerns Burda trat er nicht. Aus dem elterlichen Verlag stieg er nach dem Tod des Vaters 1986 aus. Er machte Karriere als Druckereibesitzer und Aktionär, unter anderem war er in großem Stil am Axel-Springer-Verlag beteiligt. Bis zuletzt lebte er in seiner Villa in seiner badischen Heimatstadt Offenburg. Dort starb er am Dienstagabend im Kreise seiner Familie. Er wurde 84 Jahre alt. „Mein Berufsweg wurde mir bereits in die Wiege gelegt“, sagte Burda einmal. Den Stammsitz des Verlags mit seinen großen Druckereien baute er mit auf. Von einigen Auslandsaufenthalten abgesehen, verbrachte er einen Großteil seines beruflichen Wirkens dort.

„Drucktechnik ist mein Leben“

Als ältester der drei Söhne des Offenburger Verlegerehepaares Franz (1903-1986) und Aenne Burda (1909-2005) war für Franz Burda junior schon früh klar, Druckereifachmann zu werden. „Drucktechnik ist mein Leben“, sagte Burda. Er ließ sich zum Tiefdrucker ausbilden und sammelte erste Berufserfahrungen in Großbritannien und in den USA. Im Jahr 1958 wurde er technischer Betriebsleiter im väterlichen Unternehmen. Er organisierte in Offenburg den Aufbau einer hochmodernen Rotationstiefdruckanlage, machte sich einen Namen als Experte für Druckereitechnik. Später baute er in Lynchburg im Bundesstaat Virginia die erste Tiefdruckerei in den USA. International galt der Offenburger seither als Vordenker der gesamten Druckbranche. Von 1973 bis 1986 war Franz Burda einer der geschäftsführenden Gesellschafter des Burda-Verlags und in dieser Funktion verantwortlich für den Geschäftsbereich Druck.

Nach dem Tod des Vaters teilten die drei Söhne das Erbe auf: Die älteren Brüder Franz und Frieder bekamen die Beteiligungen am Springer-Verlag, die amerikanischen Druckereien sowie die Papierfabriken und die Speditionen. Der Jüngste, Hubert Burda, baute das Stammgeschäft mit den Verlagen und Druckereien weiterhin aus und formte den international agierenden Medienkonzern Hubert Burda Media.

Frieder Burda machte sich als Kunstsammler einen Namen und ließ für seine Sammlung in Baden-Baden das international renommierte Museum Frieder Burda bauen. Franz Burda blieb als Unternehmer lieber abseits des Rampenlichts. Gemeinsam mit Frieder gründete er in Baden-Baden eine Vermögensverwaltung. Im Vordergrund standen dabei die im Jahr 1981 erworbenen Anteile am Springer-Verlag.

Ringen um Springer-Mehrheit

Beide Brüder konzentrierten sich nach 1986 auf ihr Springer-Engagement, das sie auf eine Sperrminorität von etwa 26 Prozent ausbauen konnten. Mit dem Münchener Filmhändler Leo Kirch (1926-2011) erwuchs ihnen jedoch schnell ein unerwartet harter Konkurrent. Das Ringen um die Mehrheit bei Springer sorgte monatelang für Schlagzeilen. 1988 verkauften die beiden Burda-Brüder ihren 24,9-Prozent-Anteil an die Springer-Erben zurück. Mit dem Erlös verstärkten Franz und Frieder Burda nach 1988 ihr unternehmerisches Engagement. Sie beteiligten sich etwa an einer Fluglinie und einem Speditionsverbund - nicht immer mit wirtschaftlichem Erfolg.

Privat reiste Franz Burda leidenschaftlich gerne; vor allem in die USA. Er war in zweiter Ehe verheiratet; der ersten Ehe entstammten ein Sohn und eine Tochter. In den vergangenen Jahren hatte Burda immer mal wieder mit gesundheitlichen Problem zu kämpfen und saß im Rollstuhl. Seine anderes Hobby, die Jagd, hatte er längst aufgeben müssen.