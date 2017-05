Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land Baden-Württemberg und die Kommunen können bis zum Jahr 2019 mit Steuermehreinnahmen in Milliardenhöhe rechnen. Für das Land ergibt sich von 2017 bis einschließlich 2019 ein Plus von insgesamt 1,5 Milliarden Euro im Vergleich zur Steuerschätzung vom Herbst 2016. Für die Kommunen errechneten die Schätzer ein Plus von insgesamt 1,9 Milliarden Euro für den gleichen Zeitraum. Das teilte das Finanzministerium am Montag in Stuttgart mit. Mit den Steuerschätzungen jeweils im Frühjahr und im Herbst versucht ein Expertenkreis, die Einnahmen der kommenden Jahre vorherzusagen, um den Regierungen eine Planungsgrundlage zu geben.

