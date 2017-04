Stuttgart (dpa/lsw) - Das verlängerte Osterwochenende sorgt für mehr Verkehr auf den Straßen und Betrieb im Zugverkehr. Der Gründonnerstag sei ein Hauptreisetag, sagte ein Bahnsprecher. Bundesweit seien zusätzliche Züge eingesetzt. An den Bahnhöfen in Stuttgart, Mannheim, Freiburg und Ulm habe der Reiseverkehr deutlich angezogen. Nach Angaben des Innenministeriums sind auf den Autobahnen zahlreiche Staus zu erwarten.

Als besonders gefährdet gelten folgende Strecken: - A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel zwischen Kreuz Heidelberg und Baden-Baden - A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg zwischen Kreuz Walldorf und Bretzfeld - A7 Würzburg - Füssen/Reutte i.T. zwischen Aalen/Oberkochen und Kreuz Ulm/Elchingen - A8 Karlsruhe - Stuttgart - München zwischen Dreieck Karlsruhe und Pforzheim-West sowie zwischen Aichelberg und Ulm-Ost - A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen zwischen Mundelsheim und Dreieck Leonberg sowie zwischen Kreuz Stuttgart und Herrenberg und im Kreuz Hegau - B31 Lindau - Friedrichshafen - Stockach

