Stuttgart (dpa/lsw) - Statt mit Kreuzchen auf dem Lottoschein können Baden-Württemberger ab sofort auch mit ihrer eigenen Wohnadresse Geld gewinnen. Beim Nachbarschaftslotto Logeo, dessen erste Gewinner am Montag ermittelt werden, profitiert auch, wer in der Nähe des Hauptgewinners wohnt. Der Einsatz beträgt 5 Euro.

Unter allen Teilnehmern wird dann immer montags elektronisch per Zufallsverfahren eine Adresse ermittelt. Der Hauptpreis beträgt 100 000 Euro. Weitere 20 000 Euro werden gestaffelt von zwei Mal 5000 Euro bis 1300 mal 5 Euro an die Spieler gegeben, die am nächsten am Hauptgewinner wohnen. In der Stadt kann das ein Wohnblock sein, auf dem Land schon mal das nächste Dorf.

Entwickelt wurde das Spiel nach Vorbildern aus anderen europäischen Ländern von der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg. Geplant seien ähnliche Geolotterien bisher auch in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland und in Bayern, hieß es.

