Friedrichshafen (dpa/lsw) - Der Start des Erdbeobachtungs-Satelliten „Sentinel-2B“ in der Nacht zum Dienstag ist auch vom Bodensee aus gespannt beobachtet worden. Der Satellit wurde von Airbus Defence and Space in Friedrichshafen gebaut. Die beteiligten Kollegen hätten kräftig mitgefiebert, sagte eine Mitarbeiterin des Unternehmens. „Sentinel-2B“ war um 2.49 Uhr deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof im südamerikanischen Kourou gestartet. Rund eine Stunde später wurde er in seiner Umlaufbahn 786 Kilometer über der Erde ausgesetzt.

Dort soll der Satellit gemeinsam mit dem baugleichen „Sentinel-2A“ Bilder von Landmassen, Inseln und Küstengebieten liefern. Beide gehören zum Copernicus-Programm, das aus dem EU-Budget und von der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) finanziert wird. Die Daten sind für Nutzer kostenfrei verfügbar. Sie werden zum Beispiel in der Forst- und Landwirtschaft eingesetzt.

