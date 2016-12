Albstadt (dpa/lsw) - Das Feuer mit einem Toten in der Sauna eines Fitnessstudios in Albstadt (Zollernalbkreis) ist offenbar durch einen Fehler beim Aufguss ausgelöst worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es gebe den Verdacht auf eine unsachgemäße Handhabung - in diese Richtung konzentrierten sich derzeit die Ermittlungen. Die Identität des Opfers sei dagegen noch nicht geklärt, hieß es bei den Beamten weiter.

Der Brand war am Montag in der Sauna des Studios ausgebrochen. Ein 28 Jahre alter Mitarbeiter hatte dort laut Polizei den Aufguss gemacht. Dabei schlugen Flammen aus dem Ofen, und es entwickelte sich ein offenes Feuer. Im Saunabereich waren zu dieser Zeit rund 30 Menschen. Einer der Saunagänger konnte sich nicht mehr retten, er starb.

