Mannheim (lsw) - Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat den Städten und Gemeinden im Land bei der „Mammutaufgabe“ der Integration von Flüchtlingen Hilfe zugesichert. Inwiefern, werde jetzt im Rahmen des „Paktes für Integration“ verhandelt.

„Klar ist, dass wir an einem Strang ziehen müssen“, sagte der Ministerpräsident gestern bei der Hauptversammlung des baden-württembergischen Städtetags in Mannheim. Die Integration der Flüchtlinge hänge jedoch nicht nur von Geld ab, sondern auch von der Bereitschaft der Bevölkerung und von Unternehmen, Flüchtlinge aufzunehmen - und von der Bereitschaft der Neuankömmlinge, sich zu integrieren.

Kretschmann appellierte zugleich, gemeinsam Rechtspopulismus den Boden zu entziehen. Dieser dürfe nicht weiter in die Gesellschaft vordringen.

Unterschiedliche Bedürfnisse

Städtetagspräsidentin Barbara Bosch hatte zuvor bei der Integration der Flüchtlinge auf differenzierte und verlässliche Zusagen des Landes gepocht. Je nach Größe, Flüchtlingszahlen und Ausländeranteil hätten Städte sehr unterschiedliche Bedürfnisse.

„Es macht eben einen Unterschied, ob man viele kleine Kinder in der Kita integriert, ob Menschen sprachlich und fachlich für die Arbeitsplatzsuche fit gemacht werden oder ob traumatisierte oder schwerbehinderte Menschen Teil der Stadtgesellschaft werden sollen“, betonte die parteilose Oberbürgermeisterin der Stadt Reutlingen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sicherte wie Kretschmann zu: „Wir lassen die Kommunen nicht allein.“ Für die vorläufige Unterbringung habe das Land allein in diesem Jahr an Stadt- und Landkreise schon mehr als eine Milliarde Euro bezahlt. Strobl: „Damit haben wir, so finde jedenfalls ich, einen ganz ordentlichen Modus der Kostenerstattung gefunden.“

Bosch kritisierte erneut die aus ihrer Sicht mangelnde Einsicht des Landes bei den Finanzverhandlungen mit den Kommunen. Die Kommunen seien als die „reichen Vettern“ hingestellt worden, nur weil sie sparsam gewirtschaftet hätten. „In Texas soll es ein Gesetz geben, das verbietet, eine fremde Kuh zu melken. Bei den zurückliegenden Finanzverhandlungen mit dem Land hätten wir uns als kommunale Vertretung bisweilen eine solche Regelung gewünscht“, sagte sie unter Beifall - was Kretschmann zur launigen Erwiderung animierte: „Es sind ja schließlich unsere Städte und Gemeinden.“

Unterstützung von Opposition

Schützenhilfe bekamen diese von der Opposition: Die SPD-Landtagsfraktion warf der grün-schwarzen Landesregierung vor, auf dem Rücken der Kommunen zu sparen. Die Kommunen müssten finanziell gestärkt und nicht mit Kürzungen malträtiert werden.

Aus Sicht des FDP-Fraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke ist die Hilfe des Landes für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge überfällig.

Städtetag-Chefin Bosch forderte auch geeignete Rahmenbedingungen, um den Wohnungsbau im Südwesten anzukurbeln. „Das Problem fehlenden Wohnraums ist nicht überall gleich, Engpässe gibt es aber fast überall.“ Die Kommunen warnen davor, angesichts der Flüchtlingsproblematik sozial Schwache zu vergessen: „Der soziale Frieden ist mit der Wohnraumfrage verbunden“, meinte etwa Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab (CDU). „Wir brauchen dringend zusätzlichen bezahlbaren Wohnraum“, erklärte sie weiter.