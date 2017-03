Willstätt (dpa/lsw) - Eine Spinne hat im Ortenaukreis die Alarmanlage einer Firma ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Beamten wegen eines Einbruchsalarms am Samstagabend nach Willstätt gerufen worden. Dort fassten sie einen tierischen Täter: Eine Spinne hatte es sich demnach auf dem Bewegungsmelder bequem gemacht. Sie wurde von der Polizei zufolge kurzzeitig „in Gewahrsam genommen“ und außerhalb des Gebäudes wieder in die Freiheit entlassen. Ob es sich bei dem Tier um ein besonders dickes Exemplar handelte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. „Oft reicht schon Bewegung oder Wärme, um den Alarm auszulösen.“

Anzeige