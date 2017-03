Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem desolaten Abschneiden bei der Landtagswahl vor einem Jahr nimmt die baden-württembergische SPD jetzt Kurs auf die Bundestagswahl. Beim Parteitag an diesem Samstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) soll die Landesliste für die Wahl im September aufgestellt werden. Die Delegierten wollen die Landesvorsitzende Leni Breymaier zur Spitzenkandidatin wählen. Für gute Stimmung dürfte Martin Schulz sorgen: Der SPD-Kanzlerkandidat stattet dem Parteitag am Mittag einen rund einstündigen Besuch ab.

Schulz' Kandidatur bescherte auch der baden-württembergischen SPD einen deutlichen Mitgliederzuwachs in den vergangenen Wochen. Dabei sah es vor rund einem Jahr gar nicht so gut aus für die SPD: Nach fünf Jahren als Juniorpartner in der grün-roten Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sackte sie von 23,1 Prozent (2011) auf 12,7 Prozent (2016) ab. Als Konsequenz aus der Wahlniederlage nahm Landeschef Nils Schmid seinen Hut.

Schmid will nun in den Bundestag. Er hofft wie viele andere Spitzenpolitiker auf einen guten Platz auf der Landesliste. Bislang sitzen für die Südwest-SPD 20 Abgeordnete im Parlament - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Nachdem zwischenzeitlich befürchtet worden war, dass die Zahl der SPD-Abgeordneten aus dem Südwesten sinken könnte, sind die Parteioberen wegen des Schulz-Effektes nun wieder guten Mutes. In bundesweiten Umfragen steht die Partei derzeit bei etwa 32 Prozent und damit knapp hinter der Union mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Für den Parteitag am Samstag bringt der Landesvorstand einen Leitantrag ein, der sich dem Thema Gerechtigkeit widmet. Der Vorstand schlägt darin zum Beispiel vor, den Spitzensteuersatz von 42 auf 49 Prozent anzuheben - und zwar für zu versteuernde Jahreseinkommen ab 100 000 Euro bei Alleinstehenden und 200 000 Euro bei Eheleuten. Zudem wird eine Vermögensteuer vorgeschlagen, die aber ausschließen soll, dass sie mittelständischen Betrieben an die Substanz geht.

Zudem setzt sich die SPD für eine Stärkung der gesetzlichen Rente ein. Da sich der Vorstand nicht einigen konnte, stehen zwei Varianten zur Abstimmung. Die erste Variante, die von Landeschefin Breymaier befürwortet wird, sieht vor, dass das Rentenniveau von derzeit rund 48 Prozent langfristig auf mindestens 50 Prozent angehoben wird, ohne dass die Beitragssätze explodieren. Finanziert werden soll das über eine moderate Anhebung des Rentenbeitrags und über eine vorübergehende Erhöhung direkter Steuern. Die zweite Variante sieht vor, dass das Rentenniveau nicht unter das heutige Niveau von 48 Prozent sinkt - mit einer Finanzierung aus höheren Beiträgen und einem höheren Steuerzuschuss zur Rentenversicherung.

Anzeige