Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Die baden-württembergische SPD ist am Samstag in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) zusammengekommen, um ihre Kandidatenliste zur Bundestagswahl aufzustellen. Auf den ersten Platz soll Parteichefin Leni Breymaier gewählt werden. Für gute Stimmung dürfte Martin Schulz sorgen: Der SPD-Kanzlerkandidat stattet dem Parteitag am Mittag einen rund einstündigen Besuch ab. Bislang ist die Südwest-SPD mit 20 Abgeordneten im Bundestag vertreten - nach einem Zweitstimmenergebnis von 20,6 Prozent bei der Bundestagswahl 2013. Der Hype um Kanzlerkandidat Schulz nährt Hoffnungen, dass es bei der Wahl im September mehr Abgeordnete werden könnten.

