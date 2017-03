Stuttgart (dpa) - Für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch ist die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angepriesene „Komplementärkoalition“ aus Grünen und CDU praktisch gescheitert. In der Regierung träten immer mehr Bruchstellen zutage, sagte Stoch gestern in Stuttgart. Es sei der Versuch misslungen, zwei Parteien zu einer Koalition zusammenzuführen, die inhaltlich kaum Schnittmengen hätten. Stoch bezog sich insbesondere auf das Thema Abschiebung. „Die CDU will sich als Sicherheitspartei profilieren, während die Grünen mit ihrem Bild einer offenen Gesellschaft das genaue Gegenteil vertreten.“ Gegenteilige Positionen gebe es auch bei der Landwirtschaft und bei der Ausrichtung des freiwilligen Polizeidienstes. Kretschmann habe zwar versucht, dem „Gebäude“ der gemeinsamen Koalition einen modernen Anstrich zu geben. „Aber die Risse im Gebälk sind nicht mehr zu kaschieren.“ Kretschmann selbst stehe hilflos daneben. Beim Thema Abschiebungen habe Kretschmann außerdem die eigene Partei gegen sich, erklärte Stoch.

