Ältere Diesel-Fahrzeuge treiben die Stickoxidbelastung in die Höhe. Ab 2018 sollen sie daher nicht mehr in Stuttgart fahren dürfen. dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Für die Nachrüstung älterer Dieselmotoren auf den umweltfreundlichen Euro-6-Standard sollten aus Sicht der Landtags-SPD auch die Autohersteller zahlen. „Die Autoindustrie sollte ihren Teil dazu beitragen, indem sie in einen Fonds einzahlt, der einen Teil der Nachrüstkosten für die Nutzer abdeckt“, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch den „Stuttgarter Nachrichten“ und der „Stuttgarter Zeitung“ (Samstag). Er erwarte von den Autoherstellern, „die sich bei der Einhaltung der von ihnen selbst angegebenen Schadstoffwerten nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, dass sie mit Hochdruck an Nachrüstlösungen arbeiten“. Daraus dürfe aber kein Geschäftsmodell werden. Er unterstütze auch den Vorschlag der CDU, wonach der Staat eine Prämie für die Nachrüstung bezahlen soll.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wiederholte in einem Interview mit beiden Zeitungen, dass die Fahrverbote für viele Diesel ab 2018 „nicht in Stein gemeißelt“ sind. Voraussetzung sei, dass es der Industrie gelinge, ältere Diesel auf die Abgasnorm Euro 6 nachzurüsten. „Was die Nachrüstung angeht, sind die Signale der Wirtschaft nun positiver als vor einigen Wochen.“ Zur hitzigen Diskussion um die Fahrverbots räumte Kretschmann selbstkritisch ein: „Ich hätte mir deutlicher vor Augen führen müssen: Für normale Verbraucher ist ein Kraftfahrzeug eine riesige Anschaffung, bei der auch der Wiederverkaufswert eine relevante Größe ist. Die Menschen sorgen sich, dass jetzt eine deutliche Wertminderung folgen könnte.“