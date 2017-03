Stuttgart (dpa/lsw) - Trotz der niedrigen Zinsen vertrauen die Kunden den Volks- und Raiffeisenbanken noch viel Geld an. Bis Ende September stiegen die Sparguthaben bei den Genossenschaftsbanken auf 112,7 Milliarden Euro. Seine Jahreszahlen legt der Verband am Dienstag vor. Dabei betonte Genossenschaftspräsident Roman Glaser im vergangenen Jahr Kontinuität: Strafzinsen für die kleinen Sparer schloss er im vergangenen Jahr aus.

Allerdings taten sich auch im vergangenen Jahr viele Volksbanken zusammen, um den niedrigen Zinsen und der Konkurrenz der Privatbanken zu trotzen. Zuletzt war die Zahl der genossenschaftlichen Banken um 13 auf 193 Banken zurückgegangen. So fusionierten die Volksbank Achern und die Volksbank Offenburg zur Volksbank Ortenau. Die Stuttgarter Volksbank nahm die Institute aus Weinstadt und Kernen auf und die Volksbanken Schwarzwald-Neckar und Schwarzwald Donau schlossen sich zur Volksbank Schwarzwald-Neckar-Donau zusammen.

