Heidelberg (dpa/lsw) - Nach dem mysteriösen Raub einer Socke in Heidelberg sucht die Polizei weiter nach dem Täter und seinem Motiv. „Wir haben mehrere Hinweise erhalten, denen wir intensiv nachgehen“, sagte ein Behördensprecher am Mittwoch. Die Polizei stufe die Tat keinesfalls als „Dummejungenstreich“ ein. „Das ist von der Sache her eine schwere räuberische Tat, die mit bis zu fünf Jahren Haft geahndet werden kann“, meinte der Sprecher.

Der gesuchte Täter hatte am Montag eine Radfahrerin in Heidelberg gezwungen, einen Schuh auszuziehen und ihm ihre Socke zu geben. Er flüchtete danach auf einem Fahrrad. Ein Unbekannter - möglicherweise der gleiche Mann - hatte bereits zuvor von einer anderen Radlerin mit einem Messer bewaffnet eine Socke gefordert. Die Frau konnte fliehen.

„Wir werden die Geschädigten vernehmen“, sagte der Behördensprecher. Es spreche vieles dafür, dass es sich um ein und denselben Täter gehandelt habe. In beiden Fällen wurde er als Mann zwischen 20 und 25 Jahren beschrieben. „Das ist ein bizarrer Fall“, meinte der Sprecher.

