Heilbronn (lsw) - Nach einer Bombendrohung gegen das Heilbronner Volksfest im vergangenen Sommer und zwei Brandstiftungen zuvor ist ein 22-Jähriger zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Er hatte vor dem Landgericht zugegeben, im Frühjahr 2016 zweimal nachts in einem Mehrfamilienhaus in Bad Wimpfen Feuer gelegt zu haben. Und auch eine Bombendrohung, nach der das Unterländer Volksfest in der Nacht zum 30. Juli 2016 geräumt werden musste, sei von ihm gewesen.

Der 22-Jährige war überführt worden, nachdem über 20 Zeugen seine Stimme auf einem Mitschnitt des Drohanrufs bei der Polizei erkannt hatten, der im Radio und im Internet veröffentlicht worden war.

„In einer Stunde - Bombe - Theresienwiese“, hatte der junge Mann bei zwei Anrufen gesagt, die auch im Gerichtssaal vorgespielt wurden. Der Anschlag in einem Einkaufszentrum in München kurz zuvor mit etlichen Toten sei damals bei vielen Menschen im Bewusstsein gewesen, erinnerte der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth. Allein diese „blöden, dummen Anrufe“ müssten mit zehn Monaten bestraft werden, auch als Signal für andere Trittbrettfahrer. Vor Gericht läuft die Tat unter „Störung des öffentlichen Friedens“. Den Schaden etwa für die Schausteller bezifferte Richter Kleinschroth auf 152 000 Euro.

Bestraft wurde der Mann aber vor allem wegen der Brandstiftungen in dem Mehrfamilienhaus, in dem er selbst wohnte. Das Urteil lautete unter anderem auf versuchten Mord in 17 Fällen. „Sie können Gott danken, dass niemandem etwas zugestoßen ist“, sagte Kleinschroth, „sie selbst hatten es nämlich nicht mehr in der Hand.“ Eine schwerhörige Frau, ein kaum Deutsch verstehender Mann und Kinder seien besonders bedroht gewesen. „Ich wollte die Aufmerksamkeit auf mich ziehen“, hatte der 22-Jährige beim Prozessauftakt gesagt. „Es ist perfide, mit der Angst anderer zu spielen“, hielt Richter Kleinschroth ihm entgegen. Er habe den möglichen Tod der schlafenden Hausbewohner durch das Feuer oder giftige Gase billigend in Kauf genommen. „Mein Kopf war wie aus. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass ich Menschen töten könnte“, sagte der 22-Jährige. Er war schon 2010 in ähnlicher Weise aufgefallen, als er zweimal - anderthalb Jahre nach dem Amoklauf eines Ex-Schülers in Winnenden mit 16 Toten - ein „Blutbad“ in seiner Schule ankündigte. Richter Kleinschroth gab ihm für die Haft vor allem einen Rat: „Werden sie erwachsen.“