Stuttgart (dpa/lsw) - Für eine lebensgefährliche Messerattacke auf seine Ehefrau in Ludwigsburg ist ein 25-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Stuttgart sprach ihn am Mittwoch des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung schuldig, wie eine Sprecherin sagte. Die Anklage war ursprünglich von versuchtem Mord ausgegangen. Den Angaben des Gerichts zufolge hatte der 25-Jährige Mitte Mai im Streit mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine getrennt von ihm lebende Frau eingestochen und sie damit lebensgefährlich verletzt.

Anzeige