Stuagart (red) - Immer freitags zum Ende der Landesschau werden sie wieder gezeigt – die Spots aus 50 Jahren und mehr. Jedes Mal wird eine Geschichte erzählt: Wer sind sie eigentlich? Wie sind sie so? Wer ist ihr größter Fan? Mögen Pferde eigentlich auch Bananen? Was sagen die Badener zum Schwabenpaar? Jedes Mal gehen der SWR einer Frage nach: hört sich um auf der Straße bei Fans und Experten. So landen Äffle und Pferdle sogar auf der Couch eines Psychologen. Oder Landesmutter Gerlinde Kretschmann spielt ihren Lieblingsspot vor und wir erfahren, warum einer von Beiden ihrem Mann ähnelt. Auch online und auf Facebook werden Äffle und Pferdle wieder zu sehen sein. Bei Votings und Aktionen können Fans mitmachen und ihre eigenen Geschichten zu Äffle und Pferdle erzählen.

Beim Baden-Württemberg-Quiz kann man noch bis zum 7. Mai 2017 mitmachen und tolle Preise von Äffle und Pferdle gewinnen! Hier gehts lang!