Riedlingen (dpa/lsw) - Großes Glück im Unglück hatte eine Seniorin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall vor einer Klinik in Riedlingen. Die 87-Jährige wurde vor dem Haupteingang von einem Kleintransporter überrollt, zog sich aber keine glücklicherweise größeren Blessuren zu, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge, sollte der 28 Jahre alte Fahrer eines Paketdienstes die Klinik beliefern. Beim Rückwärtsfahren übersah er die Frau hinter dem Wagen. Die Seniorin geriet zwischen die Räder. Der Fahrer des Transporters musste in der Folge selbst in die Klinik - er stand wegen des Unfalls unter Schock.

