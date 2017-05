Schwarzach (dpa/lsw) - Weil er einen Senior nach einem Unfall lebengefährlich verletzt zurückgelassen hat, sitzt ein 30-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, wird er verdächtigt, einen 77 Jahre alten Fußgänger im April in Schwarzach (Neckar-Odenwald-Kreis) angefahren zu haben. Statt sich um den lebensgefährlich Verletzten zu kümmern, soll der Mann einfach weggefahren sein. Der 30-Jährige war den Angaben zufolge betrunken. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen - wegen versuchten Totschlags durch unterlassene Hilfeleistung. Der Gesundheitszustand des 77-Jährigen ist demnach weiter sehr kritisch.

