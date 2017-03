Von Amelie Englert





Stuttgart - Eigentlich ist alles schon blitzblank. Trotzdem fährt Francesco Russo noch einmal mit seiner Kehrmaschine über den Hof. „Das macht echt Spaß“, sagt der 32-Jährige. „Man fährt einmal mit den Bürsten drüber und wusch, alles sauber.“ Seit drei Jahren macht er das schon, arbeitet als Hausmeister und Gebäudereiniger. „Ich bin halt ein Multitalent“, sagt er. Der junge Mann hat eine geistige Behinderung und ist ein Beispiel dafür, wie Menschen mit und ohne Handicap im Land zusammenarbeiten.

Sein Arbeitgeber ist eine Gesellschaft für Gebäudemanagement namens Carisma in Stuttgart. Seit mehr als 14 Jahren arbeiten in dem Betrieb Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. „Wir haben Mitarbeiter mit Handicap“, sagt sein Chef Wolfgang Röder. „Aber ich sage das jetzt nur für Sie, denn wir unterscheiden da nicht.“ Bei Carisma lebe man die Inklusion. Was bedeutet das? „Inklusion heißt für uns, dass man diesen Begriff eigentlich überhaupt nicht braucht“, sagt Röder. „Jeder wird so akzeptiert wie er ist. Punkt.“

Anzeige

81 spezielle Betriebe

Im Land gibt es 81 Inklusionsbetriebe, die 3680 Mitarbeiter beschäftigen - 1535 davon haben eine schwere Behinderung. „Oft werden diese Unternehmen fälschlicherweise als Behindertenwerkstätten abgestempelt, dabei sind sie Firmen wie alle anderen Mitbewerber auf dem Markt“, sagt Bernhard Pflaum, Dezernent vom Integrationsamt des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS).

Um das zu zeigen, startet die Behörde heute eine Plakat-Kampagne mit Bildern von Beschäftigten. In Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe, Mannheim und Freiburg werden dann Plakate aufgehängt, die über sogenannte Inklusionsbetriebe informieren. „Wir wollen zeigen, dass es um die Leistung der Inklusionsunternehmen geht, die sich wunderbar mit sozialem Engagement vereinbaren lässt.“

Carisma ist ein Beispiel: Von Malerarbeiten und Hausmeisterdiensten bis hin zur Gebäudereinigung hat das Unternehmen alles zu bieten. Carisma besetzt 25 Prozent der Stellen mit Menschen mit Behinderung. „Das unterscheidet uns von „normalen“ Arbeitgebern, denen eine Schwerbehindertenquote von fünf Prozent vorgeschrieben ist“, sagt Röder. Beschäftigt eine Firma 25 bis 50 Prozent Schwerbehinderte, ist sie ein Inklusionsunternehmen. Sylvie Munninger ist eine der Beschäftigten mit Einschränkung, die bei Carisma angestellt sind. Trotz schwerer Stoffwechselerkrankung kümmert sie sich um die Verwaltung der Firma. „Die Arbeit ist so toll“, sagt die 37-Jährige. Sie sei froh, trotz ihrer gesundheitlichen Probleme eine solche Stelle bekommen zu haben.

„Wir können als normaler Mitbewerber auf dem Markt keinen so geschützten Arbeitsrahmen anbieten, wie eine Behindertenwerkstatt“, erklärt Röder. „Wir passen die Arbeitsplätze daher im Vorfeld ein Stück weit den Neigungen der Arbeitnehmer an, um niemanden zu überfordern.“ Dennoch liege die Unternehmensleistung und nicht die Behinderung im Fokus.

Land im Ranking oben

„Baden-Württemberg liegt, was die Anzahl der Inklusionsbetriebe im Land betrifft, im oberen Drittel des bundesweiten Rankings“, sagt KVJS-Dezernent Pflaum. Dennoch gebe es Luft nach oben. 2016 ermittelte die Regionaldirektion der Agentur für Arbeit etwa, wie es um die Inklusionsbetriebe im Land steht. Vielfach ist die vorgegebene Beschäftigungsquote nicht erfüllt. Ab 60 Arbeitsplätzen müssen Unternehmen fünf Prozent davon mit Schwerbehinderten besetzen. Anfang 2016 waren 32 483 Pflichtarbeitsplätze für Menschen mit Behinderung im Land unbesetzt. Denen standen 17 334 Arbeitslose mit Handicap gegenüber. 5392 Arbeitgeber im Land beschäftigen gar keine Schwerbehinderten.

„Viele Unternehmen zahlen stattdessen lieber eine Ausgleichsabgabe an den KVJS“, sagt Pflaum. „Viele sehen in schwerbehinderten Kollegen wohl ein weitaus größeres Risiko, als eine Chance.“ Röder kann darüber nur den Kopf schütteln. „Was glauben Sie, wie positiv sich ein Sozialklima verändert, wenn ein Mensch mit Handicap in einem Betrieb anfängt?“ Vor allem Menschen mit geistigen Behinderungen seien oft ausgesprochen herzlich und wunderbare Kollegen.