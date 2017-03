Stuttgart (dpa/lsw) - Es bleibt frühlingshaft und sonnig in Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage nach Angaben vom Samstag örtlich bis zu 20 Grad. Es soll sehr mild werden, die Sonne scheint meist ungestört. Das freut auch die Café-Besitzer, sie haben draußen schon Tische, Stühle und Sonnenschirme für Besucher bereitgestellt. Nur der Sonntag soll laut einem Wetterexperten bewölkt und windig werden mit zwischen 10 Grad und 17 Grad.

Anzeige

Für das Ende der Woche rechnen die DWD-Meteorologen wieder mit unbeständigerem Wetter in ganz Deutschland. Bis auf die Nächte, in denen die Temperaturen auf null bis fünf Grad sinken und mancherorts noch Bodenfrost möglich ist, bleibt es allerdings mild.

Das trockene und sonnige Wetter in Stuttgart hat auch die Feinstaubwerte wieder ansteigen lassen - seit der Nacht zum Samstag gilt ein neuer Feinstaubalarm. Am Freitag lag der Tagesmittelwert bei 38 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, wie die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) am Samstag auswies. Am Donnerstag waren noch 36 Mikrogramm gemessen worden. Der EU-Grenzwert liegt bei 50 Mikrogramm. Erlaubt sind 35 Überschreitungstage. Der Wert wurde in der aktuellen Alarm-Saison bereits gerissen. Die Alarm-Periode dauert vom 15. Oktober bis zum 15. April 2017.

Die Menschen in Stuttgart sind in dieser Zeit aufgefordert, die Autos stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Die Ticketpreise sind während des Alarms vergünstigt. Kamine, die lediglich der Gemütlichkeit dienen, müssen schon seit Freitag um 18.00 Uhr ausbleiben. Feinstaubalarm wird ausgerufen, wenn es ein eingeschränktes Austauschvermögen der Atmosphäre gibt. Die dreckige Luft kann dann nicht aus dem Talkessel herausströmen. Das ist meistens dann der Fall, wenn kein Regen fällt.