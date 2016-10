Von Anette Le Riche





Friedrichshafen - Der Zwist hat sich an einer kleinen Plastikkarte entzündet: Tourismusverbände und Gastgeber am Bodensee streiten sich derzeit um die Einführung einer elektronischen Gästekarte. Vor allem Vermieter und Hoteliers lehnen die Chipkarte mit digitalem Meldewesen ab, die die bisherigen Gäste- und Kurkarten auf Papier ablösen soll. Die Betreibergesellschaft Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) preist die Karte hingegen als Freifahrschein für Touristen, der nebenbei auch Daten sammeln kann.

Nur wenige Teilnehmer

Im April des kommenden Jahres soll die Karte in den „Livebetrieb“ gehen, wie DBT-Geschäftsführer Enrico Heß in Friedrichshafen sagt. Bisher sind jedoch nur die vier Gemeinden Sipplingen, Langenargen und Eriskirch (alle Bodenseekreis) sowie Bodman-Ludwigshafen im Kreis Konstanz an Bord. Andere Urlaubsorte wie Meersburg und Überlingen wollen die Karte dagegen ablehnen oder erst einmal abwarten. Auch die Bodenseeschifffahrt BSB und Touristenmagnete wie die Insel Mainau oder die Pfahlbauten in Uhldingen beteiligen sich vorerst nicht.

„Hier soll ein Bürokratie-, Datenklau- und Subventionsmonster zwangseingeführt werden“, klagt der Sprecher der Initiative „Echt-Bodensee-Card-Nein-Danke“, Manfred Maier. Die geplante Chipkarte sei „zu kompliziert, zu aufwendig, zu teuer für Gast und Gastgeber“. Finanziert werden soll die vom Landratsamt Bodenseekreis unterstützte Gästekarte über eine Erhöhung der Kurtaxe um einen Euro pro Tag und Gast.

Davon sollen 75 Cent dem Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (BODO) und 25 Cent der Betreibergesellschaft zugute kommen. „Das sind zu hohe Kosten für den Gast, für die er keine Gegenleistung bekommt, weil der Nahverkehr hier im ländlichen Raum nicht dafür ausgebaut ist“, sagt Maier. „Es ist eine verdeckte Subvention des Verkehrsverbundes, denen es an Geld fehlt.“

Auch der hohe Verwaltungsaufwand schrecke viele Gastgeber ab: „Wir müssten alle Gäste elektronisch mit Namen und Adresse erfassen und dann Chipkarten im Pfandsystem ausgeben und wieder zurücknehmen“, erklärt Maier, der einen Campingplatz in Uhldingen-Mühlhofen betreibt. Daneben melden die Kritiker datenschutzrechtliche Bedenken an, weil mit der Nutzung der Chipkarte in Bussen und Bahnen Bewegungsprofile erstellt werden sollen.

In den Übernachtungsbetrieben, Ausflugszielen sowie Bussen und Bahnen müssen laut Heß für die Echt Bodensee Card (EBC) entsprechende Leseterminals installiert werden. Die relativ aufwendige Technik sei bedingt durch den Sicherheits- und Datenstandard des Verkehrsverbunds BODO, der damit genau abrechnen und anonymisiert Daten wie etwa die Bewegungsmuster der Gäste sammeln will. „Dafür ist es die innovativste und zukunftsträchtigste Technik, die es heute gibt und die für jeden nutzbar ist - im Gegensatz zu Barcode-Systemen, für die man ein Smartphone braucht“, sagt Heß. Mit 25 Cent pro Gast pro Tag schaffe die Tourismusorganisation unter anderem diese Terminals an.

Kritiker nennen System veraltet

Die Kritiker plädieren statt eines „veralteten Chipkartensystems“ für eine Gästekarte wie im Raum Konstanz, die eben mit Barcodes oder kontaktlosen Übertragungswegen fürs Smartphone weiterentwickelt werde, sagt Maier. Diese Karte werde bereits seit sieben Jahren im Landkreis Konstanz gut angenommen. „Wobei die Verwaltungskosten gerade einmal ein bis zwei Cent pro Nacht betragen“, so Maier weiter.

Die Leiterin des Bodensee-Linzgau-Tourismus in Salem, Jutta Halder, nennt die Argumentation der Kritiker „nicht nachvollziehbar“. „27 Regionen in Deutschland haben schon eine solche Gästekarte. Wir müssen aufholen, was bei anderen schon lange selbstverständlich ist“, sagt sie. Schließlich sei das Projekt seit Jahren in Planung und gut durchdacht. Auch der Anteil für den Verkehrsverbund BODO sei gut angelegt: „Damit soll der Nahverkehr hier ausgebaut werden, was uns Einheimischen ja auch zugute kommt.“